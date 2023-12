Berufung abgelehnt! Sitzt Jussie Smollett bald im Gefängnis?

Jussie Smollett (41) muss um seine Freiheit fürchten. Hinter dem Schauspieler liegen aufreibende Jahre. 2019 hatte er behauptet, brutal homophob angegriffen worden zu sein – später stellte sich jedoch heraus, dass er das Ganze nur inszeniert hatte. Der Empire-Star wurde daraufhin verklagt. Gegen das Urteil, das eine Haftstrafe vorsah, legte Jussie Berufung ein. Diese wurde nun abgewiesen: Muss er zurück ins Gefängnis?

Wie unter anderem The Wrap berichtet, wurde der Antrag von Jussie von dem Berufungsgericht in Illinois abgelehnt. Die Verurteilung wurde damit bestätigt – und die Strafe steht dem Hollywoodstar bevor! Denn von den angesetzten 150 Tagen hatte der 41-Jährige bisher nur sechs hinter Gittern verbracht. Der Oberste Gerichtshof entscheidet nun, ob Jussie tatsächlich in den Knast muss.

Jussies Fall hatte vor einigen Jahren für große Aufregung gesorgt. Sogar die heutige Vizepräsidentin Kamala Harris (59) hatte sich damals auf X zu Wort gemeldet und ihn unterstützt: "Niemand sollte aufgrund seiner Sexualität oder seiner Hautfarbe um sein Leben fürchten müssen!" Umso größer war das Entsetzen gewesen, als sich das Ganze als Inszenierung herausgestellt hatte.

Getty Images Jussie Smollett bei einem Prozesstag

Getty Images Jussie Smollett bei den BET Awards 2022

SIPA PRESS Kamala Harris, Juli 2022

