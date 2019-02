Emotionaler Rückblick von Timur Bartels (23)! Der Schauspieler macht gerade alles andere als eine leichte Zeit durch: Anfang Februar starb sein Vater nach schwerer Krankheit und einiger Zeit im Koma. Was Timur nun in dieser schwierigen und traurigen Zeit Kraft gibt, ist die Musik, die er selbst schreibt. Jetzt erinnert sich der "Club der roten Bänder"-Darsteller erstmals an die letzten Stunden mit seinem Papa zurück – und seine eigenen Songs spielen dabei eine ganz besondere Rolle!

"Mein Papa ist vor kurzer Zeit verstorben, das war sehr unerwartet", erklärte der 23-Jährige im Interview mit RTL. Sein Dad habe ihn stets in seiner musikalischen Entwicklung unterstützt – und so nutzte Timur die Musik, um mit seinem Elternteil, der zu dieser Zeit im Koma lag, zu kommunizieren. Als er seinem Vater einen Song vorspielte, erlebte er einen äußerst magischen Moment: "Die Augen haben sich unter den Augenlidern bewegt, wie wenn Leute träumen. Und die Herzfrequenz ist hochgegangen."

Für alle Anwesenden im Raum war das ein kleines Wunder! "Das Gefühl dabei ist, dass es auf einer Seite traurig ist, aber auch schön." Dass sein Vater ganz klar auf die Klänge reagiert hatte, stimmte den Club der roten Bänder-Star positiv. "Ich kann mir vorstellen, dass der Song auch ihm hoffentlich ein bisschen Kraft gegeben hat und es macht mich natürlich glücklich, dass er das gehört hat", sagte er.

Getty Images Schauspieler Timur Bartels bei "Dancing on Ice"

Getty Images Timur Bartels, Schauspieler

Gulotta,Francesco Timur Bartels 2018 in München



