Das wird ein unangenehmes Nachspiel haben: Casey Aldridge, der Ex-Verlobte von Schauspielerin Jamie Lynn Spears (27) und Vater der gemeinsamen Tochter Maddie Aldridge, wurde vergangene Woche von der Polizei bewusstlos in seinem Wagen aufgefunden. Nachdem die Beamten den 29-jährigen ins Krankenhaus befördert hatten, kam dieser nach einiger Zeit zwar wieder zu sich, aber nur um eine ziemlich schlechte Nachricht zu erfahren: Casey wurde wegen des Besitzes von Drogen verhaftet!

Laut TMZ sollen verschreibungspflichtige Medikamente und Drogenpräparate der Grund für die Festnahme gewesen sein. Zunächst habe die Polizei wegen eines merkwürdig geparkten Autos einen Anruf erhalten, und als sie schließlich an der beschriebenen Straße in Natchez, Mississippi ankamen, hätten sie Casey bewusstlos hinter dem Steuer vorgefunden. Der Vater von Jamie (36) Lynns Tochter soll starke Schmerzmittel genommen haben und in Besitz von Oxycodone, Lorazepam und Xanax gewesen sein – alles Pillen, die verschreibungspflichtig sind. Nachdem der 29-Jährige sein Bewusstsein wiedererlangte, wurde er sofort verhaftet.

Jamie Lynn trennte sich bereits im Februar 2010 von Casey. Drei Jahre später gab sie dann die Verlobung mit Jamie Watson bekannt. Das Paar heiratete 2014 und im April vergangenen Jahres kam ihre gemeinsame Tochter und Maddies kleine Schwester Ivey Joan Watson zur Welt.

Instagram / caseyaldridge0814 Casey Aldridge (r) mit seiner Tochter Maddie

Jason Merritt/Getty Images Jamie Lynn Spears bei den CMT Music Awards 2015 in Nashville

Instagram / jamielynnspears Jamie Watson und Jamie Lynn Spears mit den Kindern Maddie Briann und Ivory Joan

