Diese Familie strahlt vor Glück! Am 11. April konnten Jamie Lynn Spears (27) und ihr Ehemann Jamie Watson vier Jahre nach der Hochzeit ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Die kleine Ivey Joan Watson hat Jamies Tochter Maddie Briann Aldridge (9), die in einer früheren Beziehung mit Casey Aldridge entstanden ist, zur großen Schwester gemacht. Nach einem ersten gemeinsamen Familien-Shooting für ein US-amerikanisches Magazin gibt es für die Fans jetzt das erste Familienfoto aus dem Alltag!

Nur rund zwei Monate nach der Geburt der Maus hat es die kleine Familie zu einem echten Sportausflug verschlagen. In perfekt aufeinander abgestimmten Outfits ließ die Familie ihr neuestes Mitglied an einer alten Tradition teilhaben: einem Baseballspiel. Zusammen mit seinen Eltern konnte das Neugeborene am großen Match von Schwester Maddie teilhaben. Die Unterstützung schien tatsächlich Glück zu bringen – Maddie brachte auf dem Feld eine tolle Leistung hervor. Am Ende konnte ihr Team den zweiten Platz beim Turnier erzielen, wie Mama Jamie stolz auf Instagram teilte.

Dieser Moment war wohl nicht nur für die kleine Schwester von Megastar Britney Spears (36) unbeschreiblich – auch die Fans freuten sich auf Social Media für Maddie und ihre Mama. Schließlich war die Neunjährige vor über einem Jahr mit einem Quad verunglückt und befand sich danach für einige Zeit in einem kritischen Zustand.

