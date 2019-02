Geht ihre strikte Diät jetzt etwa in die nächste Runde? Erst in der vergangenen Woche plauderte Jennifer Lopez (49) aus, dass sie ihre Ernährung für ihren neuen Film “Hustlers”, in dem sie eine Stripperin spielt, kurzzeitig radikal umgestellt hat: Gemeinsam mit ihrem Freund Alex Rodriguez (43) verzichtete die Sängerin zehn Tage lang auf Kohlenhydrate und Zucker. Eigentlich war diese Challenge bereits beendet. Doch jetzt scheint es, als hätten die beiden den Kilos erneut den Kampf angesagt!

J.Lo hatte bereits Ende Januar mit einem Instagram-Schnappschuss bewiesen, dass ihre Diät ein voller Erfolg gewesen ist. Nun könnte es allerdings sein, dass die Schauspielerin und der Ex-Sportprofi erneut dem Abnehm-Wahn verfallen sind. Augenzeugen hatten die beiden laut Page Six dabei beobachtet, wie sie bei einem Baseballspiel am Samstag in Miami den berühmten “Mark Light Shake” abgelehnt hatten. Deswegen brodelt nun die Gerüchteküche: Haben Jen und Alex wieder mit der 10-Tage-Challenge begonnen?

Überraschend wäre das nicht: Bereits Ende Januar verkündete die 49-Jährige auf ihrem Social-Media-Kanal, dass sie vielleicht noch einmal versuchen werde, so lange auf Zucker und Kohlenhydrate zu verzichten. Für ihre Stripper-Rolle überlässt Jennifer nicht nur bei ihrem Körper nichts dem Zufall: Sie trainiert für den perfekten Pole-Dance-Auftritt auch mit einer Artistin aus dem Cirque du Soleil.

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Schauspielerin und Sängerin

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez bei den Grammy Awards 2019

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

