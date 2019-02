Für Pietro Lombardi (26) geht es rund! Der DSDS-Sieger von 2011 bietet seinen Fans seit seinem Sieg in der Castingshow einiges: Besonders seine Latino-Hits "Phänomenal" und "Señorita" kamen bei seinen Fans grandios an! Nach diesen Tracks wünschten sich seine Zuhörer neue Klänge, also ließ sich der Musiker Zeit, um seiner Community diesen Wunsch auch wirklich erfüllen zu können. Anscheinend ging sein Vorhaben auf: So erfolgreich ist sein Sommer-Ohrwurm "Nur ein Tanz"!

In seinem Instagram-Post kann Pietro sein Glück kaum fassen: Sein Hit schafft es auf Platz vier der Deutschen Single Charts. Von dem Zuspruch ist er hin und weg: Immerhin war er nur auf einer Playlist vertreten! "Das macht mich stolz und glücklich. [...] Seit Freitag sind wir in allen Kaufportalen auf der eins", freut sich der Künstler.

Dieser Meilenstein ist für den Papa von Alessio Lombardi (3) mehr als erfüllend: "Das soll erst ein deutscher Pop-Künstler mal nachmachen. [...] Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber in der heutigen Zeit schafft das keiner außer Team Lombardi", ist er sich sicher.

