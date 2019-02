Dieser Song geht gleich ins Ohr! Für Pietro Lombardi (26) könnte es momentan wohl kaum besser laufen: Der Sänger sitzt nicht nur das erste Mal neben Chefjuror Dieter Bohlen (65) in der Jury von DSDS, auch musikalisch startet er gerade voll durch. Erst vor wenigen Tagen wurde sein Sommer-Hit "Phänomenal" mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet und jetzt steht schon der nächste Ohrwurm von Pie in den Startlöchern! "Nur ein Tanz" heißt die Nummer, die diese Nacht releast wurde.

Mit Freunden fieberte Pietro gestern Abend gemeinsam Mitternacht entgegen – dabei ging dem Musiker ganz schön die Düse. "Es ist so weit, es ist der 15. Februar... und ich bin nervös und mein Herz pocht wirklich", freute er sich um kurz nach null Uhr auf Instagram. Doch der 26-Jährige und seine Kumpels waren nicht die einzigen, die gespannt bis in die Nacht ausgeharrt hatten. Auch einige prominente Fans konnten einfach nicht bis zum nächsten Morgen abwarten. So postete Ex-Bachelor-Girl Clea-Lacy Juhn (27) noch in der Nacht auf Freitag: "Das Wachbleiben hat sich gelohnt. Ich hab jetzt tatsächlich so lange gewartet, bis ich endlich Pietros neuen Song hören konnte [...]. Ihr müsst euch den anhören, es ist so ein geiler Song, der macht so gute Laune." Die Reality-Darstellerin war derart Feuer und Flamme für die neue Komposition, dass sie ihren Followern auch gleich eine erste Hörprobe mitlieferte!

Nach "Phänomenal" und "Señorita" hatten sich viele von Pietros Fans neue Klänge gewünscht – und die bekommen sie nun. Zwar verzichtet der Song "Nur ein Tanz" nicht komplett auf Latino-Vibes, trotzdem ist die Nummer nicht vergleichbar mit Pietros zuvor veröffentlichen Sommer-Hits.

P.Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi, Musiker

Getty Images Clea-Lacy Juhn bei der Berlin Fashion Week 2019

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

