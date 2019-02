Es ist bereits offiziell: Sarah (26) und Pietro Lombardi (26) sind nun auch auf dem Papier kein Paar mehr! Vergangenen Sonntag verkündete der DSDS-Juror auf seinem Instagram-Account, dass die Scheidung von seiner einstigen Partnerin durch sei. Dass die beiden sich dennoch gut verstehen, zeigten sie nach dem offiziellen Gerichtstermin: So fuhr das Ex-Paar nicht nur zusammen zum Gericht, sondern auch gemeinsam zu Alessios Kindergarten. Der Grund dafür sei ganz logisch: Durch die gemeinsame Fahrt konnten die Eltern Sprit sparen.

In einem Interview mit Bild erklärte der 26-Jährige jetzt den eher ungewöhnlichen Ausflug: "Ja, wir haben gemeinsam Alessio aus dem Kindergarten abgeholt. Es ist doch alles cool zwischen uns." Danach sei dann jeder jeweils nach Hause gefahren, so Pietro. Als Grund führte der "Phänomenal"-Interpret an: "Klar, ein Auto, Sprit billiger. Ein kleiner Spaß muss sein."

Nach ihrer Trennung im Oktober 2016 zeigten die beiden Sänger immer wieder, dass sie trotz Liebes-Aus gut miteinander klarkommen. So verbrachte das Ex-Paar sogar das vergangene Weihnachtsfest zusammen. Was sagt ihr zur Lombardi-Fahrgemeinschaft in Richtung Kindergarten? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Pietro Lombardi 2018 in Köln

Getty Images Sarah Lombardi 2018 in Düsseldorf

Instagram / sarellax3 Pietro, Sarah und Alessio Lombardi

