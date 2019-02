Sieht so Chris Töpperwiens (45) neue Freundin aus? Der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer machte vor einigen Tagen in den sozialen Netzwerken öffentlich, dass er wieder total verknallt ist! Mit seiner noch unbekannten Herzdame postete der Currywurst-Mann bereits knuffige Kuschelbilder oder zeigte die blonde Mähne seiner Freundin im Netz. Ihr Gesicht war bislang jedoch noch unbekannt – bis jetzt! Denn anscheinend hat Ex-Bachelor Daniel Völz (33) sie nun entlarvt!

Daniel und Chris trafen sich zufällig in einem noch leeren Konzertsaal in Berlin vor der Show der Band Midnight am Dienstag, wie der einstige Rosenkavalier in seiner Instagram-Story zeigte. Und genau in dieser Video-Sequenz, in der Dani mit Chris quatscht, huscht im Hintergrund eine blonde Schönheit durchs Bild und versteckt sich schnell hinter dem Goodbye Deutschland-Star. Ob es sich dabei wirklich um seine Neue handelt? Immerhin ist diese Frau ebenfalls blond, hat die gleiche Haarlänge und würde auch sonst vom Style total in Chris' Beuteschema passen!

Auf ein offizielles Selfie mit seiner Partnerin werden die Fans des 45-Jährigen aber wohl lange warten müssen. Denn Chris hat vorerst nicht vor, seine Liaison in den Fokus der Öffentlichkeit zu stellen: "Ich möchte mein Privatleben nach meiner letzten doch recht öffentlichen Beziehung nun privat halten", erklärte er gegenüber RTL. Zuvor war Chris mit Magdalèna Kalley zusammen.

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz, Chris Töpperwien und wahrscheinlich seine neue Freundin

Anzeige

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwiens neue Flamme

Anzeige

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien, Ex-Dschungelcamp-Kandiat 2019

Anzeige

Glaubt ihr, dass in dem Clip Chris' Freundin gezeigt wird? Klar! Bestimmt nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de