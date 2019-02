Huch, was ist denn bei This Is Us-Star Chrissy Metz (38) passiert? Die Schauspielerin zeigte bislang immer wieder, wie schön Plus Size sein kann und dass sie auf das Schönheitsideal von Hollywood so gar keine Lust hat. Doch nunmehr postete die Beauty ein Foto in den sozialen Medien, auf dem sie verändert wirkte. Fans sind sich sicher: Die Amerikanerin hat deutlich abgenommen!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die singende Aktrice jetzt ein Bild, auf dem sie gemeinsam mit der Songschreiberin Diane Warren posiert. Doch Fans bemerkten bei dem Schnappschuss sofort: Die Brünette wirkt deutlich erschlankt. So kommentierte ein Fan: "Du siehst zwar bezaubernd aus, aber du hast wirklich ziemlich viel abgenommen."

In einem Interview mit NZCity aus dem vergangenen Jahr betonte die 38-Jährige, wie sie mit Kritik an ihrer Figur umgeht und betonte: "Ich nehme nicht für andere Personen ab, sondern nur für mich selbst. Ich möchte einen fitten und gesunden Körper haben und ich möchte nicht in eine Schublade gesteckt werden."

Getty Images Chrissy Metz im Januar 2019 in Kalifornien

Getty Images Chrissy Metz im Januar 2019 in Los Angeles

Getty Images Chrissy Metz im Januar 2019 in Beverly Hills

