Sie beugt sich nicht dem Schönheitsideal: Chrissy Metz (37)! Die This Is Us-Darstellerin strahlt auf dem roten Teppich der Golden Globes selbstbewusst in die Kameras. Auch, wenn sie wegen ihrer Figur Kritik abbekommt, lässt sich die singende Schauspielerin nicht beirren und vertritt ihre eigenen Ansichten: "Ich nehme nicht für andere Personen ab, sondern nur für mich selbst. Ich möchte einen fitten und gesunden Körper haben und ich möchte nicht in eine Schublade gesteckt werden. Ich möchte mich von niemandem einschränken lassen", sagt sie gegenüber NZCity.