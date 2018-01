Sie weiß, wie sie ihre Kurven richtig verpackt! This Is Us-Star Chrissy Metz (37) gehört nicht nur zu den gefeiertsten Seriendarstellern – sie beweist auch immer wieder ihre Qualitäten als Stilikone. Seit Beginn der Awards-Season in Hollywood Anfang Januar rockt sie einen roten Teppich nach dem nächsten mit atemberaubenden Outfits! Damit zeigt sie: Auch Plus-Size kann verdammt stylisch sein!