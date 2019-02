Sie sind frisch verlobt und schwer verliebt: Chris Pratt (39) und Katherine Schwarzenegger (29) gaben Anfang des Jahres ihre Verlobung bekannt. Es ist die zweite Ehe für den Schauspieler, der zuvor acht Jahre lang mit Kollegin Anna Faris (42) verheiratet war. Kurz vor der Hochzeit wagen die frisch Verlobten ein wichtiges Projekt: Gerade sind Chris und Katherine dabei, ihr neues Heim einzurichten – mit einer eher ungewöhnlichen Technik!

Ein Foto auf Chris' Instagram-Account zeigt die Schwarzenegger-Tochter mit ausgebreiteten Armen vor verschiedenen Holzwänden oder ausgestreckt auf dem Boden liegend, im entspannten Freizeit-Look mit lässiger Basecap. Wozu das Ganze dient, erklärt der Schauspieler auch gleich: "Wenn du überprüfen musst, ob dein Zeug auch in die neue Wohnung passt, aber du das Maßband vergessen hast." So vermessen die zwei Turteltauben also ihre neue Bleibe!

Lange haben sich die beiden allerdings nicht drinnen aufgehalten. Noch am selben Tag postete der "Guardians of the Galaxy"-Star Bilder von sich und seiner Verlobten im Stall. Darauf zu sehen: Chris und Katherine mit kleinen und kuscheligen Lämmern im Arm. Medien zufolge soll der Schauspieler zukünftig mehr Zeit auf seiner Farm und weniger Zeit mit filmen verbringen wollen.

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger, Schauspielerin

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt

