Der Schock sitzt tief bei allen Fans von der Krimi-Reihe "CSI: Crime Scene Investigation": Lisa Sheridan ist im Alter von nur 44 Jahren verstorben! Seit 2004 verzückte die Schauspielerin, die auch leidenschaftlich gerne fotografierte, die Fernsehzuschauer mit ihren Auftritten in der Serie, spielte sogar bei "CSI: Miami" und "CSI: NY" mit. Aber auch über die Kinoleinwand flimmerte die brünette Beauty. Lisa ist seit drei Tagen tot.

Gegenüber People bestätigte Mitch Clem, der Manager der 44-Jährigen, ihren zu frühen Tod. "Sie starb am Montagmorgen in ihrer Wohnung in New Orleans", lautete sein Statement. "Wir alle haben Lisa sehr geliebt und sind am Boden zerstört über die Lücke, die sie bei uns hinterlässt", trauerte er. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Ausgeschlossen sei jedoch, dass der Serien- und Filmstar Suizid begangen habe.

Einige von Lisas Freunden und Kollegen drückten der Familie der Verstorbenen via Social Media bereits ihre Anteilnahme aus. "Es ist so selten, dass man in dieser Branche, in dieser Stadt und sogar in dieser Welt, auf so freundliche und herzensgute Menschen trifft, wie sie einer war. Sie brachte einfach jeden Raum zum Leuchten – sogar in düsteren Zeiten", schrieb die Baywatch-Darstellerin Donna D'Ericco auf Instagram. Gemeinsam spielten die beiden im Streifen "Only God Can" von 2016.

Birdie Thompson/AdMedia/ActionPress Lisa Sheridan bei der "Only God Can"-Premiere im März 2016

Getty Images Schauspielerin Lisa Sheridan im Juli 2015

Getty Images Schauspielerin Donna D'Errico im Januar 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de