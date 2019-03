Als Olivia Colman (45) ihre Dankesrede bei der 91. Oscar-Verleihung hielt, gönnte das Publikum es keiner Schauspielerin im Saal mehr. Die 45-Jährige gewann in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" für ihre Rolle als Königin Anne von Großbritannien in "The Favourite". Die Auszeichnung soll ihr jedoch mehr bescheren als nur den Gewinnertitel der Herzen. Umgerechnet soll Olivia bald knapp 30 Millionen Euro für ihre Rollen verlangen können.

Brodie Cooper vom US-Entertainment-Beratungsunternehmen JDMC verriet gegenüber The Sun: "Olivias Oscar schießt sie sofort in eine neue Sphäre in Hollywood, sowohl in Bezug auf Bezahlung als auch Vermittlung. Olivias Einspielwert hat sich über Nacht fast vervierfacht." Er fügte hinzu: "Über kurz oder lang sieht sie Angeboten von über 25 Millionen Pfund entgegen. In einem Jahr hat sie das Potenzial, Seite an Seite mit den A-Darstellerinnen wie Meryl Streep (69), Nicole Kidman (51) und Glenn Close (71) zu drehen."

Während des Events der Academy Awards am Wochenende, als sie ihren Oscar entgegennahm und damit einige Größen der Branche, einschließlich ihres Idols Glenn Close, hinter sich ließ, war sie überglücklich. Sie selbst konnte es kaum glauben. Als sie zur Dankesrede auf die Bühne ging, stammelte sie aufgeregt: "Das ist urkomisch. Ich habe einen Oscar bekommen."

