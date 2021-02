Mit süßen 20 Jahren hat Olivia Colman (47) ihre große Liebe kennengelernt: ihren heutigen Ehemann Ed Sinclair. Mittlerweile sind die beiden Schauspieler seit 20 Jahren verheiratet. Noch heute schwärmt die zweifache Mutter in den höchsten Tönen von dem Glück, ihren Seelenverwandten schon so früh getroffen zu haben. Doch auch wenn sie und Ed eine echte Bilderbuch-Beziehung zu führen scheinen, erzählt Olivia ihm nicht alles – zumindest nicht direkt!

Im Interview mit The Times plauderte die Golden Globe-Gewinnerin nun ganz offen aus: "Ich habe Botox genutzt und ich habe es geliebt." Und trotzdem sollte Ed damals nicht sofort von der Behandlung erfahren. "Ich habe es ihm nicht gesagt und über sechs Monate sagte er immer wieder: 'Hallo meine Hübsche'", erinnerte sich die 47-Jährige. Irgendwann habe sie ihn dann aber doch eingeweiht. Er habe es "urkomisch" gefunden.

Ihr Gesicht durch Injektionen ein bisschen verjüngen zu lassen, ist für Olivia absolut kein Problem. Doch ansonsten würde sie nichts an ihrem Körper ändern wollen – auch nicht für einen Job. "Wenn mir jemand sagen würde, dass ich zu fett für eine Rolle bin, würde ich dem was erzählen", betonte The Crown-Darstellerin. Ihre Figur habe sich eben im Laufe der Jahre verändert – auch wegen ihrer Schwangerschaften.

Getty Images Olivia Colman bei den International Academy Of Television Arts & Sciences Emmy Awards in NYC 2014

Lumeimages / MEGA Olivia Colman und ihr Mann Ed Sinclair

Getty Images Olivia Colman, Oscar-Preisträgerin

