Weihnachtlich! Die "Wonka"-Stars strahlen bei der Premiere

"Wonka" verzaubert schon bald die Zuschauer in den Kinos! Im Dezember ist es endlich so weit: Das Prequel zu "Charlie und die Schokoladenfabrik" wird endlich über die großen Leinwände flimmern. Besonders gespannt sind die Fans dabei auf Timothée Chalamet (27) in der Rolle des jungen Willy Wonka – aber auch Hugh Grant (63) und Olivia Colman (49) gehören zum Cast des Streifens. Jetzt feiert "Wonka" in London Weltpremiere und die Promis strahlen um die Wette!

In der Royal Festival Hall wird am Dienstagabend gefunkelt und geglitzert: Bei der Weltpremiere zeigen sich Timothée und Co. den Fotografen und begeistern mit ihren Outfits. Der Schauspieler präsentierte sich in einem himbeerfarbenen Anzug ohne Hemd – inklusive freiem Blick auf seinen nackten Oberkörper. Seine Kollegin Olivia hingegen wählte ein schlichtes schwarzes Kleid. Ebenso klassisch kam auch Hugh Grant in der weihnachtlich geschmückten Kulisse an: Der Oompa-Loompa-Darsteller trug einen schwarzen Anzug.

Als Willy Wonka tritt Timothée in große Fußstapfen – immerhin hatte kein Geringerer als Johnny Depp (60) den Erfinder in dem Originalfilm gespielt. Die Fans freuen sich aber bereits auf den Film: In einer Promiflash-Umfrage erklärten sogar gut 78 Prozent der User, der Streifen sei schon jetzt ihr Weihnachts-Highlight!

Anzeige

Getty Images Olivia Colman bei der Premiere von "Wonka", November 2023

Anzeige

Getty Images Anna Elisabet Eberstein und Hugh Grant bei der Weltpremiere von "Wonka"

Anzeige

Getty Images Der Cast von "Wonka" bei der Weltpremiere in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de