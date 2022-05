Diese brandneue Coming-of-Age-Serie erobert gerade Netflix! "Heartstopper" basiert auf einer Graphic-Novel-Reihe und erzählt die süße Geschichte von Teenager Charlie Spring (Joe Locke) – der sich Hals über Kopf in seinen Mitschüler Nick Nelson (Kit Connor) verliebt. Der Clou: Während Charlie sich an seiner Schule bereits als schwul geoutet hat, ist Nick sich seiner Gefühle noch nicht so sicher. Die ersten Reaktionen auf die Serie im Netz fallen super aus. Vermutlich auch aufgrund dieser Überraschung: Eine bekannte Oscar-Preisträgerin spielt ganz unerwartet ebenfalls in "Heartstopper" mit!

Damit hatte keiner gerechnet: The Crown-Star Olivia Colman (48) spielt in der Serie Nicks Mutter! Die Schauspielerin war vorab in keinem Trailer zu sehen – es wurde auch sonst nicht mit ihrer Berühmtheit für "Heartstopper" geworben. Der Überraschungseffekt hat definitiv funktioniert! "Moment mal, was macht Olivia Colman in 'Heartstopper'? Genial!", freute sich ein Zuschauer auf Twitter. "Olivia Colman in 'Heartstopper' war genauso geil wie Andrew Garfield (38) in 'No Way Home'!", war ein anderer begeistert.

Auch wenn Kit Connor längst noch nicht so bekannt ist wie seine Serien-Mama Olivia, kennt man ihn bereits für andere Rollen. So verkörperte er den jungen Elton John in dem erfolgreichen Biopic "Rocketman". Außerdem spielte er eine Nebenrolle in dem Science-Fiction-Streifen "Ready Player One". Seinen großen Karrieredurchbruch hatte der 18-Jährige nun aber mit "Heartstopper".

Netflix Olivia Colman in "Heartstopper"

Netflix Kit Connor in "Heartstopper"

Netflix Kit Connor und Joe Locke in "Heartstopper"

