Ist Olivia Colman etwa heimlich nach Australien gezogen?

Hat Olivia Colman (50) etwa genug? Die Schauspielerin steht schon seit vielen Jahren vor der Film- und Fernsehkamera. Sehr große Bekanntheit erreichte sie vor allem durch ihre Rolle als Queen Elizabeth II. (✝96) in der beliebten Netflixserie The Crown. Nun scheint die Oscar-Preisträgerin der Glamourwelt den Rücken gekehrt zu haben. Olivia soll nämlich still und heimlich nach Australien ausgewandert sein!

Wie Daily Mail berichtet, wurde die "Mord im Orient Express"-Darstellerin zuletzt vermehrt in der südaustralischen Stadt Adelaide gesichtet. Unter anderem soll Olivia hier regelmäßig ein Yogastudio besucht haben. Ob es sich bei ihrem Aufenthalt wirklich um einen kompletten Umzug handelt oder ob sie sich wegen Dreharbeiten in Australien befindet, ist derzeit nicht bekannt.

Über Olivias Privatleben ist nur wenig bekannt. Seit dem Jahr 2001 ist sie mit ihrem Mann Ed Sinclair verheiratet. Die "The Lost Daughter"-Darstellerin und ihr Liebster sind Eltern von drei Kindern. Ihre Sprösslinge hält das Paar jedoch aus der Öffentlichkeit raus.

Anzeige

Getty Images Olivia Colman, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Olivia Colman bei einem Event in London im September 2021

Anzeige

Getty Images Ed Sinclair und Olivia Colman, Ehepaar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de