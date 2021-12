Olivia Colman (47) und Dakota Johnson (32) verbindet ein ganz besonderer Moment. Für die Buchverfilmung von Elena Ferrantes Roman "Frau im Dunkeln" standen die beiden Frauen gemeinsam vor der Kamera. Die Netflix-Produktion, die am 31. Dezember auf der Streamingplattform erscheinen soll, behandelt das Thema Mutterschaft und Frausein. Offenbar wuchs der Cast während der Dreharbeiten zudem sehr stark zusammen. Nun verriet Dakota, dass sie Olivia sogar deren erstes Tattoo gestochen habe.

Im Gespräch mit dem Town and Country Magazine erzählte die Shades of Grey-Darstellerin, dass sie ihre Schauspielkollegin tätowiert habe. Nach der Vorführung des Films auf dem New York Film Festival im Oktober habe die Besetzung eine kleine private Tanzparty veranstaltet. "Maggie [Gyllenhaal] sagte: 'Anstatt ein Abendessen zu haben, lass uns eine Tanzparty veranstalten'", berichtete die 32-Jährige dem Magazin. Am selben Abend konnte Dakota die Oscarpreisträgerin dann sogar nach dazu überreden, sich von ihr ein Stick-and-Poke-Tattoo machen zu lassen.

Im Anschluss konnte sich die The Crown-Darstellerin dann selbst nicht so recht erklären, wieso sie der Tinte unter der Haut zugestimmt habe. "Vielleicht lag es daran, dass ich von dieser umwerfenden Person völlig verführt wurde und wollte, dass sie mich für cool hält", begann Olivia im Anschluss humorvoll zu berichten. Womöglich sei jedoch auch einfach ihre Midlife-Crisis daran Schuld gewesen, dass sich die 47-Jährige so einfach auf dieses Spontantattoo einließ.

Getty Images Maggie Gyllenhaal, Dakota Johnson und Olivia Colman im Oktober 2021

Getty Images Dakota Johnson im November 2021

Getty Images Olivia Colman und Dakota Johnson im September 2021

