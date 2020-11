Dies ist eine Serienpremiere in doppelter Hinsicht! Ab dem kommenden Sonntag wird die mittlerweile vierte Staffel des Netflix-Royal-Hits The Crown verfügbar sein. Normalerweise ist so ein Start der neuen Folgen Anlass für eine ausgelassene Feier inklusive Fototermin und rotem Teppich, über den die Serienschauspieler Helena Bonham Carter (54), Olivia Colman (46), Josh O'Connor (30) und Co. in eleganter Robe flanieren würden. Da so ein Event wegen der anhaltenden Gesundheitskrise nicht stattfinden kann, hat sich die Produktion etwas Besonderes ausgedacht: Die Stars posierten kurzerhand auf einem Red Carpet in den heimischen vier Wänden!

Auf den ersten Blick wirkt alles wie immer: Die Diana-, Charles- und Queen Elizabeth-Darsteller haben sich auf den auf Twitter veröffentlichten Fotos in Schale geschmissen und posieren vor einer "The Crown"-Fotowand. Spätestens auf dem Pic von Helena wird allerdings klar, dass hier etwas anders ist als sonst: Die Schauspielerin hat ihre beiden Hunde mit aufs Bild genommen!

Auch bei Olivia ist der Unterschied sichtbar – ihr roter Teppich endet nämlich genau vorm heimischen Sofa. "Ich freue mich sehr, die 'The Crown'-Premiere in meiner Küche feiern zu dürfen!", kommentierte Sex Education-Star Gillian Anderson (52) schließlich den eigenen Schnappschuss. Dem Publikum gefiel die ungewöhnliche Feier schon: "Ich wünschte, ich hätte auch einen Red Carpet in meiner Küche!", scherzte eine Userin begeistert.

