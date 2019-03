Am 07. Februar startete die aktuelle Staffel Germany's next Topmodel unter dem Titel "More Heidi". Diesem Motto wurde die Moderatorin Heidi Klum (45) bereits in der dritten Folge der Model-Show gerecht. In einer verschneiten Hütte, auf der Gaislachalm in Österreich, lud die Powerfrau einige ihrer Mädchen zu einem gemeinsamen Abendessen ein: In gemütlicher Runde stand die 45-Jährige ihren Kandidatinnen Rede und Antwort und gab dabei private Einblicke!

Neben der Frage, nach welchen Kriterien sie bei der Auswahl ihrer Models vorgegangen sei, interessierte die Girls vor allem das Privatleben von Heidi. So plauderte die Vierfach-Mami unter anderem aus, dass es nicht immer einfach sei, Karriere und Familie unter einen Hut zu bekommen – vor allem, wenn sie für die GNTM-Dreharbeiten länger von ihren Kindern getrennt ist. "Dann muss ich gucken, wie viel Uhr es ist und wann sie aufwachen. Wenn es drei Uhr ist, mache ich oft mal die Fliege, damit ich schnell anrufen kann, weil dann sechs Uhr bei mir zu Hause ist."

Kandidatin Vanessa zeigte sich im Gespräch mit ProSieben ganz begeistert von ihrer berühmten Jurorin für deren Offenheit: "Heidi war super locker drauf. Sie war ganz lieb und nett und es war tatsächlich auch relativ privat. [...] Es sei super, mal zu hören, wie das Leben einer Business-Frau funktioniere, meinte sie weiter.

Splash News Heidi Klum und die GNTM-Kandidatinnen Cäcilia und Vanessa bei der amfAR-Gala 2019

Heidi Klum im "GNTM"-Finale 2018 Heidi Klum im GNTM-Finale 2018

Instagram / aboutvivanessa Vanessa, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"

