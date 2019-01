Der Countdown läuft! Seit Wochen fiebern die Fans von Germany's next Topmodel dem Start der 14. Staffel des beliebten Castingformats entgegen. Modelmama Heidi Klum (45) sorgt wie immer für Vorfreude auf die Ausstrahlung und füttert die Fans mit vielversprechenden Fotos und Clips. Nun teilte sie endlich die erste offizielle Werbe-Aufnahme für die Show – und signalisiert eindeutig: Dieses Jahr rückt Heidi noch stärker in den Mittelpunkt!

Auf ihrem Instagram-Account enthüllte die Laufstegschönheit das erste offizielle GNTM-Plakat. Darauf ist sie nicht nur drei- oder viermal zu sehen, sondern ganze sieben Male – und zwar in unterschiedlichen Styles. In Szene gesetzt hat die 45-Jährige ihr Lieblingsfotograf John Rankin (52). Aber das ist längst noch nicht alles: Auch in dem Opener der Sendung wirbelt Heidi – wie auch schon in den Vorjahren – in verschiedenen Looks durchs Bild. Den Song zum Clip, "Melancholic Paradise", lieferte außerdem Tokio Hotel, die Band von Heidis Verlobtem Tom Kaulitz (29).

Dass Heidi noch stärker im Fokus ihrer Castingshow stehen soll, lässt sich auch am neuen Konzept des Formats ablesen. Anders als in den vergangenen Staffeln hat die Vierfach-Mama diesmal keine festen Jury-Kollegen an ihrer Seite. Stattdessen wird sie jede Woche von neuen Gastjuroren aus unterschiedlichen Bereichen beraten. Unter anderem sollen ihr Entdecker Thomas Gottschalk (68) oder Lena Gercke (30), die Gewinnerin der ersten Staffel, mit dabei sein.

Getty Images Heidi Klum bei der Live-Show von "America's Got Talent"

Anzeige

Getty Images John Rankin Waddell und Heidi Klum in New York City

Anzeige

Twitter / herbstblond Thomas Gottschalk und Heidi Klum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de