Kleiner Mann ganz groß! Prinz Oscar von Schweden feiert heute schon seinen dritten Geburtstag. Der Sohn von Prinzessin Victoria (41) und Prinz Daniel (45) erblickte am 2. März 2016 in Solna das Licht der Welt. An seinem heutigen Ehrentag wurde ein neues Bild des royalen Sprosses im Netz veröffentlicht. Und siehe da: Der sonst so grummelige Oscar kann auch lächeln!

Der kleine Bruder von Prinzessin Estelle (7) ist bekannt dafür, bei öffentlichen Auftritten gerne mal eine mürrische Miene aufzusetzen. Für sein Geburtstagsfoto, das die schwedische Königsfamilie heute auf ihrem offiziellen Instagram-Account teilte, hat der Mini-Prinz aber eine Ausnahme gemacht. Auf dem Schwarz-Weiß-Porträt lächelt der Blondschopf mit strahlenden Augen in die Kamera und offenbart mit seinem Grinsen seine Zähnchen. "Heute ist Prinz Oscar 3 Jahre alt! Das Foto des Prinzen wurde Ende Februar im Königspalast aufgenommen", heißt es unter dem Foto.

Oscar nimmt in der schwedischen Thronfolge den vierten Platz ein. Die direkte Thronfolgerin ist seine Mutter Victoria, gefolgt von seiner Schwester Estelle und seinem Onkel Prinz Carl Philip von Schweden (39).

ActionPress/Stella Pictures AB Königin Silvia, Prinzessin Estelle, Prinz Oscar und Prinz Daniel von Schweden

Anzeige

ActionPress / PPE / face to face Prinz Oscar von Schweden, Sohn von Prinzessin Victoria

Anzeige

Getty Images / Andreas Rentz Prinz Daniel, Prinzessin Estelle, Kornprinzessin Vicotria und Prinz Oscar von Schweden in Solliden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de