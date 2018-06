Er macht Grumpy Cat ordentlich Konkurrenz! Prinz Oscar von Schweden (2) ist bekannt dafür, bei öffentlichen Auftritten gerne mal eine mürrische Miene aufzusetzen. Auch bei den Feierlichkeiten zum schwedischen Nationalfeiertag am 6. Juni zeigte sich das königliche Nesthäkchen erneut von seiner skeptischen Seite: Wie jedes Jahr durfte die Bevölkerung das Königsschloss zu diesem Anlass von innen besichtigen – Oscar war von diesem Tag der offenen Tür jedoch augenscheinlich gar nicht begeistert. Sein Schmollmund sprach Bände!

Genau wie Papa Daniel (44) und Opa Carl Gustaf (72) erschien auch der kleine Oscar im festlichen Anzug zu den Feierlichkeiten. Die Damen des Königshauses strahlten hingegen in traditionellen schwedischen Trachtenkleidern. Trotz des schicken Outfits blickte der Zweijährige jedoch die meiste Zeit ziemlich grummelig drein. Nur beim Fototermin am Nachmittag ließ sich der Schweden-Prinz ein kurzes Lächeln entlocken. Als die Monarchen dann in einer eleganten Pferdekutsche von Schloss Haga in den Stockholmer Stadtteil Skansen fuhren, rutschten ihm die Mundwinkel allerdings prompt wieder nach unten.

Dass den schwedischen Königskindern ihre Laune ins Gesicht geschrieben steht, kennt man auch von Oscars großer Schwester. Prinzessin Estelle von Schweden (6) ist eine wahre Mimik-Königin und hat bereits des Öfteren bewiesen: Sie zieht nach Lust und Laune ganz ungeniert Grimassen.

ActionPress/Stella Pictures AB Königin Silvia, Prinzessin Estelle, Prinz Oscar und Prinz Daniel von Schweden

Michael Campanella / Getty Images Prinz Daniel von Schweden mit seinem Sohn Oscar

Michael Campanella / Getty Images Die schwedische Königsfamilie und Prinz Oscar (hinten, Mitte)

