Ihre Geschichte ging 2008 um die Welt. Vor gut zehn Jahren wurde Model Katie Piper bei einem Säureattentat so schwer verletzt, dass sie fast ihr Leben verlor. Mehr als 200 Operationen folgten auf die Eifersuchtstat, vor allem um Katies Gesicht wiederherzustellen. Die Fortschritte machte sie öffentlich. Nun musste sie sich erneut operieren lassen, befindet sich aber auf dem Weg der Besserung.

In ihrer Instagram-Story bestätigt Katie: "Hallo Leute, ich bin gerade in Pakistan in Mr. Jawads Klinik. Das ist auch der Grund, warum es etwas ruhiger in meiner Insta-Story war, aber ich erhole mich jetzt." Katie nutzt auch die Gelegenheit, ihren Fans für die viele Post zu danken, die sie nach ihrem Auftritt in der Channel-4-Show "Famous and Fighting Crime" erhalten hatte. "Ich wollte einfach nur vielen Dank für eure Nachrichten sagen … und mich entschuldigen, dass ich nicht jedem persönlich antworten kann. Aber es tut wirklich gut, all euer Feedback zu bekommen."

Welcher neue Eingriff bei Katie vorgenommen wurde, ist nicht bekannt. In die Klinik wurde Katie, die inzwischen zweifache Mutter ist, laut Daily Mail von ihrem Mann Richard Sutton begleitet.

Instagram / katiepiper_ Katie Piper im Dezember 2011

WENN.com Katie Piper, Moderatorin

Rocky/WENN.com Katie Piper, Moderatorin

