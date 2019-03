Reality-TV-Star Blac Chyna (30) ist bei ihren Followern bereits für ihre vielen Beziehungskrisen bekannt. In der Vergangenheit hatte der Keeping up with the Kardashians-Star immer wieder für Schlagzeilen rund um ihre Männergeschichten gesorgt. Doch plötzlich dreht ihr Ex-Freund Pilot Jones – aka Justin C. Jones – den Spieß um und feuert heftig gegen Blac. Jetzt hat sie sogar eine Klage wegen Cybermobbing am Hals!

The Blast zufolge müssen sich Blac und ihr ehemaliger Verlobter und Vater ihrer Tochter Rob Kardashian (31) wegen Cybermobbing vor Gericht verantworten. Ex-Freund Pilot habe laut Dokumenten, die dem Onlineportal vorliegen, angegeben, das Liebespaar habe ihn öffentlich als bisexuell bezeichnet und seine private Telefonnummer veröffentlicht. Das Ganze soll eine Rache-Aktion gewesen sein: Laut den Dokumenten hatten Blac und Rob ihn beschuldigt, heimlich Aufnahmen von den beiden gemacht und verkauft zu haben. Die Aktion habe angeblich sein Leben ruiniert. Er habe sogar einen Selbstmordversuch unternommen, hieß es weiter.

Bisher habe sich das Pärchen noch nicht zu den Vorfällen geäußert. Aktuell seien Rob und Blac schwer damit beschäftigt, sich um Töchterchen Dream zu kümmern. Mama Blac hatte erst vor Kurzem auf Twitter verraten: "Robert und ich kümmern uns nur darum, was im besten Interesse unserer Tochter ist."

Getty Images Blac Chyna bei den MTV Video Music Awards, 2018

Gigi Iorio / Splash News ; Instagram / whoispilotjones Blac Chyna und Pilot Jones

Instagram / Robert Kardashian/"robkardashian" Robert Kardashian, Reality-Star

