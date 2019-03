Sie sind ja so verliebt! Seit ihrem öffentlichen Liebes-Outing Anfang des Jahres sind Michael Wendler (46) und seine 28 Jahre jüngere Partnerin Laura einfach unzertrennlich! Sie verbringen innige Momente zusammen im Urlaub und lassen die Fans an ihrer Beziehung via Instagram und Co. teilhaben. Wie glücklich sie miteinander sind, machen die Turteltauben jetzt auch endlich im ersten gemeinsamen Liebes-Interview klar!

Im Gespräch mit RTL tauschten der Schlagerstar und die 18-Jährige verliebte Blicke aus – diverse innige Küsse folgten. Ihre wahnsinnigen Glücksgefühle versuchte Laura neben ihrem Angebeteten in Worte zu fassen: "Du gibst mir ganz viel Liebe, weißt du das und das macht mich sehr glücklich, Schatzi. Ich bin echt in dich verliebt!" Besonders die Art und Weise, wie Michael mit ihr umgehe, liebt die Brünette: "Heutzutage ist es selten, jemanden zu finden, der dich nicht wegen deines Körpers oder deines Status' liebt, sondern wegen deiner Person. Er gibt mir jeden Tag das Gefühl, etwas Besonderes zu sein", fügte Laura beschwingt hinzu.

Nach dieser besonderen Liebeserklärung verschlug es dem "Sie liebt den DJ"-Interpreten gerührt die Sprache. "Ich kann das gar nicht so wie du. Wahnsinn, Dankeschön, toll. Das berührt mich", entgegnete Michael seiner Laura verlegen.

Instagram/Laura M. Laura M. und Michael Wendler in Florida

Instagram / lauramuellerofficial Laura M., Freundin von Michael Wendler

Patrick Hoffmann/WENN.com Michael Wendler, Musiker

