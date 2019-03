Seit wenigen Tagen ist es offiziell: Sarah (26) und Pietro Lombardi (26) sind offiziell geschiedene Leute. Nachdem sich das Paar, das sich 2013 das Jawort gegeben hatte, im Oktober 2016 trennte, blieben die einstigen DSDS-Teilnehmer noch über zwei Jahre verheiratet. Obwohl Sarah in dieser Zeit neue Partnerschaften einging, herrschte niemals böses Blut zwischen ihr und dem Musiker – vor allem das Wohl von Sohn Alessio (3) stand stets im Vordergrund! Und für diese Einstellung kriegen die beiden jetzt ein dickes Lob von Giovanni Zarrella (40)!

Der Bro'Sis-Star ist ein guter Freund von Pietro und kennt das Ex-Paar schon länger. Dass sich Sarah und der "Phänomenal"-Interpret nach ihrem Liebes-Aus so zusammengerauft haben, bewundert Giovanni im Promiflash-Interview: "Die hatten überhaupt keine Probleme miteinander danach. Ich fand es übrigens auch sehr schön, wie die beiden mit der Situation umgegangen sind." Zwischen den einstigen Liebenden soll es auch nie unterbewusst gebrodelt haben – Sarah und Pietro hätten sich stets ehrlich unterstützt und füreinander gefreut, führte Giovanni weiter an: "Seitdem ich intensiv mit Pietro zusammenarbeite und auch privat zusammen bin, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass er irgendwie einen Stein auf dem Herzen hatte, es war geklärt zwischen den beiden."

Und auch nach ihrer Scheidung wollen es die Lombardis so weiterführen. Kurz nach dem Gerichtstermin meldete sich der neue DSDS-Juror via Instagram so bei seinen Fans: "Wir werden immer füreinander da sein. Ich glaube, ich für sie und sie für mich und wir gemeinsam für unseren Sohn.”

Florian Ebener/Getty Images Sarah und Pietro Lombardi bei der Premiere von "Bodyguard - Das Musical"

Becher/WENN.com Giovanni Zarrella, Musiker

P.Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi bei The Dome

