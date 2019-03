Hat die deutsche Promi-Szene etwa ein neues Traumpaar? Raúl Richter (32) ist bekanntlich schon länger Single: Im August 2017 ging seine Beziehung mit Freundin Jessy in die Brüche. Seitdem wurde es um das Privatleben des Ex-GZSZ-Darstellers ruhig – bis jetzt: Mit einem neuen Netz-Foto bringt der TV-Star die Gerüchteküche zum Brodeln. Datet er jetzt etwa wirklich die Ex von Nico Schwanz (41)?

Mit Bildern auf Instagram bringen Raúl und Vanessa Schmitt die Spekulationen ins Rollen: Die Pics auf ihren Accounts zeigen die beiden in Faschings-Kostümen – er geht als Sheriff und hat eine sexy Mieze an seiner Seite. Aber ist das Kätzchen auch offiziell seins? Immerhin fasst Raúl auf den Bildern Vanessa an den Hintern und sieht obendrein trotz Sonnenbrille richtig verliebt aus. Aber auch die Blondine scheint die Gesellschaft und die Hand ihres Nebenmanns sehr zu schätzen.

Die Bildunterschriften der zwei beinhalten ebenfalls Herz-Emojis und den verdächtigen Hashtag "Couple Goals". Obwohl sich die beiden noch nicht offiziell zu ihrem Beziehungsstatus geäußert haben, scheint es für ihre Follower eindeutig zu sein: "Gesucht und gefunden" lautet ein Kommentar zwischen mehreren Glückwünschen! Vanessas Beziehung mit Nico ging 2018 zu Ende.

Instagram / raulrichter Raúl Richter, Schauspieler

Instagram / raulrichter Raúl Richter und Vanessa Schmitt

Instagram / vanessa.schmitt_ Vanessa Schmitt, Netz-Star

