So war Sommerhaus-Teilnahme für Raúl Richter und Vanessa

Raúl Richter (37) und seine Freundin Vanessa Schmitt stellten sich in diesem Jahr der wohl größten Paarherausforderung, die das Reality-TV zu bieten hat: Der GZSZ-Star und seine Liebste zogen ins berühmt-berüchtigte Sommerhaus. Bei den Reality Awards verrieten die beiden im Interview mit Promiflash, dass ihre Teilnahme an dem Format trotz hitziger Dramen eine Bereicherung für sie gewesen sei. "Es war ein einmaliges Experiment, ich würde es auch definitiv noch mal machen, weil es hat am Ende eigentlich echt viel Spaß gemacht", betonte Vanessa.

Obwohl ihr Aufenthalt in Bocholt sie auch einige Nerven gekostet habe, sei es alles in allem "eine geile Zeit" für die Unternehmerin gewesen. Auch Raúl stimmte seiner Liebsten zu. Obwohl er einige taktische Fehler eingesteht, sei das Wichtigste für ihn, dass Vanessa und er im Sommerhaus ein Team waren. "Wir haben uns fast nicht angezickt und wir haben gut zusammengehalten", reflektiert der Schauspieler stolz. Bei einer erneuten Teilnahme würde er alles wieder genau so machen.

Zahlreiche Promibeziehungen sind bereits an der gemeinsamen Teilnahme am Sommerhaus gescheitert. Bei Raúl und Vanessa scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Vor wenigen Wochen noch verkündeten die beiden, dass sie nach sechs Jahren Fernbeziehung den nächsten Schritt wagen und zusammenziehen wöllten. Bei den Reality Awards verrieten sie Promiflash aber nun, dass sie schon längst unter einem Dach wohnen würden. Für die Liebe zog der RTL-Star von Berlin zu seiner Vanessa aufs Land.

RTL / Julia Feldhagen Raúl Richter und Vanessa Schmitt bei den Reality Awards 2024

Instagram / raulrichter Raúl Richter und Vanessa Schmitt im Juni 2024

