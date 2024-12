Raúl Richter und Vanessa Schmitt wohnen endlich zusammen

Schon vor wenigen Wochen verkündete Raúl Richter (37) im Netz, dass er und seine langjährige Partnerin Vanessa Schmitt nach sechs Jahren Beziehung zusammenziehen wollen. Bei den Reality Awards kommt das Sommerhaus-Paar mit Promiflash ins Plaudern und verriet so ganz nebenbei, dass sie schon längst unter einem Dach wohnen. Die Fernbeziehung haben die beiden zwar begraben, trotzdem müssen sie ein Opfer bringen: Das Weihnachtsfest verbringen sie aufgrund des Umzugs getrennt voneinander. "Wir sind jetzt auch zusammengezogen, aber dann kann ich meiner Mutter das nicht antun, wenn schon der verlorene Sohn aus der Stadt ist, muss ich wenigstens Weihnachten nach Hause kommen", erklärte der GZSZ-Schauspieler im Interview.

Der Umzug in ein gemeinsames Zuhause wirkt sich auch auf die gegenseitigen Weihnachtsgeschenke aus. "Diesmal sollte das Budget gleich null sein, weil wir gerade erst zusammengezogen sind. Wir haben jetzt schon so viel ins gemeinsame Haus investiert. Dann lieber da das Geld hereinstecken, als in irgendwelche Geschenke", erklärte Vanessa gegenüber Promiflash. Raúl stimmte dem zu und betonte, dass sie dieselbe Meinung in dieser Angelegenheit teilen. Bei der Inneneinrichtung des neuen Heims sind sich die beiden ebenfalls völlig einig. "Wir haben immer denselben Geschmack. Wir streiten da gar nicht. Wir haben immer dasselbe Auge dafür", beteuerte Raúl.

Im September ließ Raúl erstmals die Bombe platzen und sprach über die gemeinsamen Wohnpläne. In seiner Instagram-Story offenbarte er voller Vorfreude: "[...] Ich hab mich ja entschlossen, Berlin zu verlassen. Das ist für mich ein Riesenschritt. Ich ziehe aufs Dorf, in eine Kleinstadt. Zu Vanessa in die Ecke." Er schilderte die neue Lebenssituation als einen wichtigen Schritt für die Beziehung: "Dort haben wir endlich mal ein gemeinsames Zuhause, weil wir seit sechs Jahren ja immer hin und her pendeln. Jetzt haben wir ein Häuschen mit unserem Hund und einem Garten."

RTL / Stefan Gregorowius "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Vanessa Schmitt und Raúl Richter

Instagram / raulrichter Raúl Richter und Vanessa Schmitt im Juni 2024

