Diese Realityshow kommt für Vanessa und Raúl Richter infrage

Vanessa Schmitt und Raúl Richter (37) waren in der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars dabei. Bei den Reality Awards am vergangenen Wochenende plauderten das Model und der Schauspieler im exklusiven Interview mit Promiflash aus, ob sie noch an anderen Reality-Formaten teilnehmen würden. Viel Auswahl bleibt ihnen als Pärchen nicht. Für Raúl wäre Temptation Island absolut keine Option. Auch Prominent getrennt kommt für das Paar natürlich nicht infrage. Doch von einem Format in der deutschen Reality-TV-Landschaft wäre Vanessa nicht abgeneigt: "#CoupleChallenge gibt es ja noch. Das wär geil." Ob der Wunsch des Models in Erfüllung gehen kann, ist ungewiss. Die Reality-TV-Show lief das letzte Mal im Jahr 2022.

Über ihre Teilnahme beim Sommerhaus sagte Vanessa: "Es war ein einmaliges Experiment." Das Model würde tatsächlich noch mal an der Sendung teilnehmen, da sie viel Spaß daran hatte. Für den GZSZ-Star war es eine ganz neue Erfahrung. Er hat zwar schon beim Dschungelcamp mitgemacht, aber das Sommerhaus war eine komplett neue Herausforderung für ihn.

Das Paar widmete sich aber erst mal einer anderen Aufgabe – ihrem ersten gemeinsamen Heim. Vor wenigen Wochen verkündete der GZSZ-Darsteller im Netz, dass er und seine Liebste nach sechs Jahren Fernbeziehung zusammenziehen wollen. Raúl hat sich entschlossen, Berlin zu verlassen und zu Vanessa aufs Dorf zu ziehen. "Dort haben wir endlich mal ein gemeinsames Zuhause, weil wir seit sechs Jahren ja immer hin- und herpendeln. Jetzt haben wir ein Häuschen mit unserem Hund und einem Garten", freute sich der Schauspieler.

RTL / Stefan Gregorowius Raúl Richter und Vanessa Schmitt, 2024

Getty Images Raúl Richter und Vanessa Schmitt auf der Premiere von "Avatar - The Way of Water"

