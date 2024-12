Raúl Richter und seine Vanessa Schmitt haben sich verlobt

Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt wagen den nächsten Schritt. Der Schauspieler und die Influencerin haben sich verlobt! Das machen die beiden Turteltauben nun auf Instagram bekannt. "Sie hat ja gesagt", schwärmt der einstige GZSZ-Star zu seinem Schnappschuss, auf dem zu sehen ist, wie er vor seiner Liebsten mit einer Ringschachtel kniet. Den süßen Antrag machte Raúl Vanessa in der Stadt der Liebe – in Paris.

In diesem Jahr stellten sich Raúl und Vanessa bereits einer großen Challenge. Für sie ging es in Das Sommerhaus der Stars. Das Experiment glückte, und die beiden glänzten in der Show sogar mit Harmonie. Rückblickend war die Zeit für sie eine gute, die sie nicht bereuen. "Es war ein einmaliges Experiment, ich würde es auch definitiv noch mal machen, weil es hat am Ende eigentlich echt viel Spaß gemacht", berichteten sie Promiflash. Inzwischen wohnen Raúl und Vanessa auch zusammen.

So harmonisch wie jetzt ging es zwischen ihnen aber nicht immer zu. Im Juni 2022 trennten sich Raúl und Vanessa. Der heute 37-Jährige ging seiner Partnerin nämlich fremd. "Es war nur eine einmalige Sache damals bei mir, und dabei blieb es auch", beteuerte Raúl im Interview mit RTL vor wenigen Monaten. Inzwischen ist ihre Beziehung wohl gefestigt, und schon bald werden sie vor den Traualtar schreiten.

Anzeige Anzeige

Instagram / raulrichter Raúl Richter und Vanessa Schmitt im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / raulrichter Raúl Richter und Vanessa Schmitt

Anzeige Anzeige

Anzeige