Ihre Kinder sind Victoria (44) und David Beckhams (43) ganzer Stolz! Vier Sprösslinge gehören zu der Rasselbande des britischen Promi-Paares: ihre drei Söhne Brooklyn (20), Romeo (16) und Cruz (14) und Töchterchen Harper Seven (7). Eines ihrer Kids beglückt den Ex-Fußball-Star und die Designerin sogar schon seit zwei Jahrzehnten – zu Brooklyns rundem Geburtstag am 4. März veröffentlichte Papa David eine liebevolle Botschaft an seinen Erstgeborenen!

Auf Instagram postete der gebürtige Londoner ein älteres Foto von sich und seinem Sohn auf dem Fußballfeld – David spielte zum Zeitpunkt der Aufnahme für seinen Ex-Verein Manchester United und Brooklyn war ein kleiner Junge. "Heute vor genau 20 Jahren kam dieser kleine Mann in unser Leben. Wir könnten nicht stolzer auf den Mann sein, zu dem er geworden ist und auf seine Passion, mit der er alles in seinem Leben angeht", freute sich der Papa in der Bildunterschrift. "Wir lieben dich. [...] Happy Birthday, großer Junge", gratulierte er seinem Spross.

In seiner Instagram-Story teilte David außerdem etliche süße Kinderfotos von Brooklyn. Seine Fans waren hin und weg von dem niedlichen Anblick: "Wow, wie putzig Baby Brooklyn war!", freute sich ein User in den Kommentaren unter dem Geburtstagsgruß.

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihrem Sohn Brooklyn, Januar 2018

Stu Forster / Getty Images David Beckham mit Söhnchen Brooklyn 2001

AFP / Getty Images Brooklyn Beckham 2001 bei einem Spiel von Manchester United

