Mit seinen 16 Jahren hat Romeo Beckham (16) schon ein ganz schön bewegtes Leben hinter sich. Der zweitgeborene Sohn von David (43) und Victoria Beckham (44) hat mit seinen berühmten Eltern schon in England, Spanien und den USA gewohnt. Seine Modelkarriere startete er bereits im zarten Alter von zehn Jahren – und wurde gleich für hochkarätige Labels abgelichtet. In die Fußballfußstapfen seines Vaters will Romeo aber nicht treten, er spielt lieber Tennis. Jetzt postete der Beckham-Spross ein süßes Throwback-Pic.

Auf Instagram teilte Romeo ein Foto, das mehrere Jahre alt sein muss. Darauf ist er gemeinsam mit seinem großen Bruder Brooklyn (19) und seinem kleinen Bruder Cruz (13) zu sehen. Außerdem hat sich noch Will Smith' (50) Sohn Jaden Smith (20) zu dem Beckham-Trio gesellt. Wie alt genau das Bild ist, verriet der 16-Jährige aber nicht. Es könnte allerdings durchaus schon vor rund acht Jahren aufgenommen worden sein. Er selbst kommentierte es jedenfalls nur mit: "Oh mein Gott, riesiger Throwback!"

Auch der mittlerweile 19-jährige Brooklyn sieht auf der Aufnahme noch richtig kindlich aus. Mittlerweile studiert er aber und arbeitet auch erfolgreich als Fotograf. Brooklyn hat im vergangenen Jahr sogar seinen ersten eigenen Bildband veröffentlicht.

JP Yim/Getty Images Victoria, Romeo, Cruz, Harper und David Beckham

Getty Images Romeo Beckham bei einer Burberry Fashion Show 2015

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham

