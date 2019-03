Sie hat eine Kuppelshow gar nicht mehr nötig – denn der Traummann begegnete ihr offenbar auch so! Die Rede ist von Miss Tuning 2017 Vanessa Schmitt! Am Sonntag hatten sie und Ex-GZSZ-Darsteller Raúl Richter (32) mit gemeinsamen Faschingsbildern für Aufsehen gesorgt. Sind die beiden tatsächlich ein Paar? Ja! – wie der Schauspieler dann am Montag bestätigte. Damit die Partnerschaft auch wirklich funktioniert, habe Vanessa sogar ein richtiges Opfer gebracht!

"Wir sind schon seit letztem Jahr ein Paar", verriet Raúl im Interview mit RTL – am Anfang habe sich sein damaliger Flirt allerdings zwischen Liebe und Karriere entscheiden müssen: Laut des Senders war Vanessa im Gespräch, Die Bachelorette 2019 zu werden! Die Aussicht darauf, in die Fußstapfen von Rosenkavalierin Nadine Klein (33) zu treten und damit ihre eigene Bekanntheit zu steigern, ließ die Kandidatin damals wegen ihres neuen Freundes aber sausen.

Stattdessen entschloss sich die Blondine, der Turtelei mit Raúl eine Chance zu geben – und siehe da: Vanessa fand nach der offiziellen Trennung von Nico Schwanz (41) im September 2018 auch ohne Umweg übers Fernsehen die große Liebe!

