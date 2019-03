Endlich spricht Raúl Richter (32) Klartext über seinen aktuellen Beziehungsstatus! Am Wochenende waren die Fans des ehemaligen GZSZ-Darstellers völlig aus dem Häuschen: Ein Karnevals-Schnappschuss ließ seine Follower über sein Liebesleben spekulieren. Der Schauspieler posierte nicht nur äußerst vertraut mit dem Model Vanessa Schmitt, sondern versah das Pic auch mit dem Hashtag "#couplegoals". In einem Interview verrät der TV-Hottie nun, was genau zwischen ihm und der Blondine läuft!

In einem RTL-Interview gab Raúl offen zu, dass seine Fans den richtigen Riecher hatten: Er ist aktuell tatsächlich bis über beide Ohren verknallt. Doch so frisch ist die Liebe zwischen dem Serien-Liebling und Vanessa gar nicht. "Wir sind schon seit letztem Jahr ein Paar. Wir haben uns zufällig in einem Burger-Restaurant getroffen", erklärte der 32-Jährige. Mit diesem Liebesouting macht der Fernsehstar seit der Trennung von seiner Ex Jessica Michaelis zum ersten Mal wieder eine Beziehung öffentlich.

Für Vanessa ist es nicht die erste Partnerschaft mit einem Promi. Bis vergangenen September war das Model, das 2017 zur Miss Tuning gekürt wurde, mit Nico Schwanz (41) liiert. Da sich die beiden aufgrund ihrer vollen Terminkalender aber einfach zu selten gesehen hatten, entschieden sich die beiden schließlich für eine Trennung.

P.Hoffmann/WENN.com Raúl Richter in Düsseldorf

Instagram / vanessa.schmitt_ Vanessa Schmitt, Model

Instagram / nicoschwanz Vanessa Schmitt und Nico Schwanz

