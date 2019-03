Jennifer Matthias und der vor kurzem verstorbene Goodbye Deutschland-Star Jens Büchner (✝49) wanderten vor rund 8 Jahren mit Söhnchen Leon nach Mallorca aus. Gemeinsam erfüllten sie sich einen Traum und eröffneten eine kleine Boutique auf der Insel. Seit der Trennung der beiden im Jahr 2013 leitet die 32-Jährige den Laden alleine. In den vergangenen Wochen veröffentlichte Jennifer immer wieder Pics von den derzeitigen Renovierungsarbeiten und lässt ihre Follower an den Fortschritten teilhaben. Mit wem die Blondine ihrem Geschäft neuen Glanz verleiht, kommt durchaus überraschend!

Wie Bunte berichtet, mache der "Jenny Delüx"-Shop mächtig Fortschritte bei der Renovierung – und dabei habe sich die alleinerziehende Mutter ausgerechnet Hilfe von Jens' Ex und ihrer Nachfolgerin Sarah Liesenhoff geholt. Zwischen der Unternehmerin und der 26-jährigen Sarah gäbe es keine Spur von bösem Blut. Die beiden Frauen hätten großen Spaß bei den Arbeiten. "Wir sind fleißig am Umbauen", kommentierte Jennifer einen Post auf ihrer Instagram-Seite und kündigte weitere Bilder auf ihren sozialen Netzwerken an.

Sarahs Liebe zum Kult-Auswanderer währte zwar nur von 2014 bis Mitte 2015, dafür sei sie aber sehr intensiv gewesen. Bereits nach kurzer Zeit zog die gelernte Köchin aus Köln zu ihm auf die spanische Insel. Kurz nach der Trennung schrieb der "Chaos-Jenser", wie er von seinen Fans genannt wurde, auf seiner Facebook-Seite: "Sarah ist eine wunderbare Frau und ich war mega froh mit ihr." Aber leider habe er gemerkt, dass es nur für Freundschaft reiche.

Facebook / Sarah Liesenhoff Sarah Liesenhoff

Anzeige

Instagram / matthias.jennifer Elke Zeidler mit Jennifer Matthias

Anzeige

WENN Sarah Liesenhoff und Jens Büchner im Mai 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de