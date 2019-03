Christina Aguilera hat tolle News für ihre Fans! Bereits Ende Januar kündigte Xtina an, neben Musikkollegin Lady Gaga (32) in einer eigenen Show in Las Vegas aufzutreten. Ab 31. März 2019 starten die 16 Konzerte und die Blondine verspricht unvergessliche Momente. Aber nicht nur die Anhänger in ihrem Heimatland können sich über ein solches Erlebnis freuen, denn die Songwriterin gibt jetzt bekannt: Sie kommt im Sommer auch nach Deutschland!

Auf Twitter ließ die "Genie in a Bottle"-Interpretin am Montag die Bombe platzen: "Überraschung! Das ist für all meine Kämpfer in Europa." Sie bedanke sich bei ihren Fans, die geduldig waren. Die Sängerin habe heimlich diese Tour geplant, die sie am 11. Juli 2019 nach Berlin und zwei Tage später nach Stuttgart führt. "Ich kann es nicht erwarten, wieder nach Übersee zu kommen!", freut sich die 38-Jährige über ihre kommende Tour.

Ob Christina Kollegin Britney Spears (37) mit im Gepäck dabei haben wird? Zumindest hoffen Fans auf eine Reunion der Popstars in Las Vegas. Christina heizte die Gerüchte mit einem Statement gegenüber E! News weiter an: "Wir sind in Vegas, es ist unvermeidlich. Es gibt dort, wo ich hingehe, so viel Geschichte und ich habe das Bedürfnis, all diese Mädels anzurufen."

Kevin Winter/Getty Images Christina Aguilera bei ihrem AMA-Auftritt 2017

Michael Loccisano/Getty Images Christina Aguilera

ActionPress / Sipa Press Britney Spears und Christina Aguilera bei den MTV Video Music Awards 2000

