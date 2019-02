Werden Christina Aguilera (38) und Britney Spears (37) wieder aufeinandertreffen? Erst vor Kurzem kündigte Xtina ihre eigene Show in "Sin City" an. Das Musikerlebnis mit dem Titel "The XPerience" startet erstmals im Mai 2019. Weitere Shows sind im Juni, September und Oktober geplant. Doch auch Popsängerin Britney soll vor Ort sein. Jetzt spricht Christina erstmals drüber, ob es zwischen den beiden Megastars zu einer Reunion kommen wird!

Das Planet Hollywood Resort in Las Vegas war in den letzten Jahren der Ort für spektakuläre Musikshows. Jennifer Lopez (49), Gwen Stefani (49) und auch Lady Gaga gaben sich in Las Vegas die Ehre. Das Jahr 2019 wird von Christina gerockt. Doch angeblich soll die 38-Jährige nicht allein performen. Wie in Hollywood gemunkelt wird, soll die stimmgewaltige Blondine mit Superstar Britney auftreten! Kommt es zu einer Reunion? Im Interview mit E! News verriet die "Dirty"-Sängerin jetzt: "Wir sind in Vegas, es ist unvermeidlich. Es gibt dort wo ich hingehe so viel Geschichte, und ich habe das Bedürfnis, all diese Mädels anzurufen […]. Ich will es direkt von ihnen wissen und fragen: 'Wie ist es wirklich?'"

Die Vorfreude ist groß – nicht nur bei den Fans, auch bei der sechsfachen Grammy-Gewinnerin. Aktuell sei sie noch "ständig am Ideen sammeln", für eine Show, die sie auf Instagram als "eine multisensorische Flucht in eine Welt der Magie und absoluter Freiheit" beschreibt.

Getty Images Britney Spears in Las Vegas, Oktober 2018

Jackie Brown / Splash News Lady Gaga bei den Grammy Awards 2018

Getty Images Christina Aguilera, Sängerin

