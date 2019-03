Übernimmt Sabrina Setlur (45) bald eine Rolle bei GZSZ? Seit ihrer Final-Teilnahme in der Show Global Gladiators war es etwas ruhiger geworden um die "Du liebst mich nicht"-Interpretin. Jetzt postet sie jedoch auf ihren Social-Media-Kanälen ein Bild, das vor allem bei den Daily-Fans für Freude sorgen dürfte! Das Foto zeigt die 45-Jährige nämlich mit den beiden Serienstars Felix von Jascheroff (36) und Wolfgang Bahro (58) – was hat es damit auf sich?

Unter das gemeinsame Instagram-Bild mit Felix und Wolfgang, das das Trio an einem Restauranttisch zeigt, schrieb die Rapperin, man habe mal gute und mal schlechte Zeiten und fasst dann das Treffen zusammen: "Ich hatte eine gute Zeit", kurbelt sie die Gerüchteküche an und verlinkt in dem Beitrag auch die beiden GZSZ-Darsteller. Die Fans wollen natürlich wissen, was hinter dem Schnappschuss steckt? "Was war der Anlass", fragt eine Followerin der brünetten Schönheit. Eine Antwort von Sabrina gab es bislang nicht. Dafür kommentierte Wolfgang, der in der Serie die Kultfigur Jo Gerner verkörpert, das Pic ebenfalls: "Ich habe mich sehr gefreut, Sabrina zu treffen. Das waren definitiv gute Zeiten!"

Bislang wurde noch nicht aufgelöst, ob die Musikerin einen Gastauftritt in der beliebten Soap erhält oder wie das Treffen der Drei zustande kam. Fest steht jedoch, dass sie nicht der erste Promibesuch bei GZSZ wäre. So waren in der vorabendlichen Daily bereits VIPs wie Thomas Gottschalk (68), Hape Kerkeling (54) und Klaus Wowereit (65) zu sehen.

P.Hoffmann/WENN.com Sabrina Setlur beim "Global Gladiators"-Photocall

MG RTL D / Rolf Baumgartner Valentina Pahde und Wolfgang Bahro bei GZSZ

Becher/WENN.com Sabrina Setlur, deutsche Rapperin

