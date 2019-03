Reality-TV-Star Nicole "Snooki" LaValle (31) freut sich aktuell auf ihr drittes Kind. Die ersten Wochen waren jedoch alles andere als entspannt für die bald Dreifach-Mama. Erst vor Kurzem verriet das Jersey Shore-Sternchen, dass es unter schlimmer Schwangerschaftsübelkeit leidet. Ihre Follower schockte Snooki sogar mit einem Foto, auf dem sie brechend über der Toilette hing. Doch es scheint wieder bergauf zu gehen – denn jetzt zeigt Snooki allen ihren Babybauch auf einem Red Carpet!

Wie Daily Mail berichtet, hielt die 31-Jährige auf einem Event in Brooklyn ganz stolz ihren Babybauch in die Kamera. Bekleidet mit einem weißen, halbtransparenten Oberteil und einem blauen Blazer stahl Snooki bei dem "How I Get It Done"-Event in New York wirklich allen die Show. Kein Wunder, denn ihre große Kugel kam richtig schön zur Geltung. Die Mama sah das auch so: Mächtig stolz auf ihr Outfit teilte sie ihren Look auch noch mal mit ihren Followern auf Instagram.

Nun sind sie also bald zu fünft! Früher war Snooki noch für ihre langen Partynächte bekannt. Mittlerweile ist der Reality-Star aber eine richtige Vollblut-Mutter. Im Interview mit People verriet sie sogar kürzlich: "Wenn ich zu Hause bin, gehe ich nie aus und trinke, weil ich weiß, dass ich wieder um sechs Uhr morgens aufstehen und Mama sein muss."

Getty Images Snooki bei einem Social-Media-Event in New York im März 2019

Elder Ordonez / Splash News Snooki in New York City

XactpiX / Splash News Snooki

