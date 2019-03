Seine Kids leiden! Am Sonntagabend lief auf dem US-Sender HBO die Dokumentation "Leaving Neverland". Darin geht es um Michael Jackson (✝50) und seine verqueren Beziehungen zu minderjährigen Jungen. Wade Robson (36) und James Safechuck, die als Kinder mit dem King of Pop befreundet waren, beschuldigen ihn in der Doku der sexuellen Belästigung. Vor allem für Michaels eigene Kinder harter Tobak: Sie gehen durch eine schwere Zeit!

Blanket (17), Prince (22) und Paris Jackson (20) seien erschüttert und wütend darüber, wie die Sendung ihren Vater porträtiere. Bei E! News sprachen ein paar Mitglieder der Jackson-Familie über die Anschuldigungen und wie es den Dreien dabei gehe. "Sie können es nicht glauben, denn sie kennen Wade. Sie können das alles nicht fassen", sagte Jackie Jackson (67). Das alles sei sehr schmerzhaft für die Geschwister und sie dementierten die Vorwürfe.

Aber nicht nur die Kinder, die ganze Jackson-Familie sagt, die Anschuldigungen seien falsch. Sie verklagen HBO sogar, da die Familie für die Produktion nie um ihre Stellungnahme gebeten wurde. Schon vor der Ausstrahlung nahm Jackie seinen Bruder Ende Februar bei CBS This Morning in Schutz. Er erklärte damals: "Ich kenne meinen Bruder. Ich weiß, wofür er stand. Worum es ihm ging. Die Welt zusammenbringen. Kinder glücklich machen. Das ist die Art von Person, die er war."

Getty Images Prince, Blanket und Paris Jackson in Los Angeles im Jahr 2012

Getty Images Blanket, Paris und Prince Jackson im Jahr 2012

Getty Images Jackie Jackson, Bruder von Michael Jackson

