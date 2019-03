Auch knapp zehn Jahre nach seinem Tod findet Michael Jackson (✝50) keine Ruhe! Bereits zu Lebzeiten wurde ihm immer wieder vorgeworfen, sich an Kindern vergangen zu haben. Im Rahmen einer neuen Dokumentation sprechen nun zwei seiner vermeintlichen Opfer, James Safechuck und Wade Robson (36), über ihre angeblichen Missbrauchserfahrungen. Der erste Teil der HBO-Produktion wurde jetzt ausgestrahlt – und berichtet von weiteren erschreckenden Anschuldigungen gegen den Sänger!

Wie die Männer in der Dokumentation Leaving Neverland unter anderem erklären, hätten ihre Eltern kein Problem damit gehabt, dass sich Micheal ein Bett mit ihren Kindern teilte. Im Gegenteil: Aufgrund seiner eigenen kindlichen Art sei der King of Pop wie ein Sohn für sie gewesen! Darüber hinaus behauptet James, dass es auf der Neverland-Ranch angeblich mehrere feste Orte gab, an denen Michael seine Opfer missbraucht haben soll. Eigens im Flur angebrachte Glocken hätten ihn stets gewarnt, wenn sich ihnen jemand näherte. Seine Opfer habe der "Billie Jean"-Interpret derweil dafür belohnt, dass sie die sexuellen Handlungen über sich ergehen ließen, heißt es in der Dokumentation weiter. Demnach habe der damals zehnjährige James des Öfteren Schmuck erhalten – selbst einen Ehering habe er von dem Musiker bekommen. "Wir waren wie ein Ehepaar – wir haben sogar eine Scheinhochzeit in seinem Schlafzimmer abgehalten", erinnerte er sich zurück.

Doch James und Wade sollen nicht die einzigen Opfer des Bühnenstars gewesen sein. Tatsächlich behauptet Wade, eines Tages durch den Schauspieler Macaulay Culkin (38) ersetzt worden zu sein – eine verwirrende Situation für den damals Siebenjährigen. "Er und Michael hatten diese besondere Verbindung und gemeinsame Geheimnisse, die zuvor Michael und ich hatten", erklärte Wade und gestand weiter: "Ich war eifersüchtig, verletzt und verwirrt." Doch warum haben sich die zwei nie jemandem anvertraut? Ihrer Aussage nach habe Michael ihnen immer wieder eingebläut, dass sie alle ins Gefängnis kämen, wenn jemand davon erfahren würde, was sie miteinander machen.

Getty Images Michael Jackson 2002 vor Gericht

Carlo Allegri / Staff / Getty Images Michael Jackson

Getty Images Michael Jackson bei einem Konzert in Neuseeland 1996

