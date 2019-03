Der Winter ist da – und mit ihm die achte Staffel der Erfolgsserie Game of Thrones. Einen ersten Vorgeschmack auf den epischen Kampf auf Westeros konnten Fans schon durch den nunmehr veröffentlichten Trailer bekommen. Und der verspricht bereits so einiges! So wird es wieder jede Menge Action, Intrigen und sogar einen neuen Charakter geben. Und der wird gespielt von Marc Rissmann.

Im Trailer zu sehen ist eine Szene, in der ein Kommandant mit dem Rücken zu den Zuschauern steht – und eingefleischte Anhänger der Show erkannten sofort: Es muss sich um ein neues Cast-Mitglied handeln. Und damit haben sie recht! Bei dem Soldaten handelt es sich laut Bild um Marc. Der gebürtige Berliner ist damit neben Sibel Kekilli (38) und Tom Wlaschiha (45) der dritte Deutsche, der eine der heiß begehrten Rollen im Serien-Epos ergattern konnte.

Harry Strickland, die Serienfigur des Schauspielers, trägt den Beinamen "Der Heimatlose" und wird als zaghaft und geldgierig beschrieben. Die besten Voraussetzungen also für einen spannungsgeladenen Episoden-Auftakt des deutschen Schauspielers in der beliebten Sendung.

AdMedia/face to face/ActionPress Der "Game of Thrones"-Cast bei den Emmys 2016

Anzeige

Instagram / marcrissmann Marc Rissmann, Schauspieler

Anzeige

Instagram / marcrissmann Marc Rissmann im Januar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de