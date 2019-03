Jérôme Boateng sagt zum Schluss Danke! Der Fußball-Profi muss zusammen mit seinen Kollegen Thomas Müller (29) und Mats Hummels (30) seinen Platz in der deutschen Nationalmannschaft räumen. Diese erschütternde Nachricht verkündete Bundestrainer Joachim Löw (59) am Dienstag. Fans sind entsetzt und zeigen dem Profi-Fußballer, dass sie voll hinter ihm stehen und die Entscheidung von Jogi absolut nicht nachvollziehen können. Für den Support und die tolle Zeit bedankt sich der Innenverteidiger jetzt bei seinen Fans!

"Vielen Dank an die Fans für die zahlreichen Nachrichten und eure großartige Unterstützung", schreibt Jérôme auf seinem Instagram-Account. Aber nicht nur von dem Support nach seinem DFB-Aus ist er gerührt: "Ihr seid vom ersten Mal, als ich für Deutschland gespielt habe, an hinter mir gestanden und habt mir immer den Rücken gestärkt, auch in den schwierigen Phasen." Die schönen Erinnerungen in der National-Elf werde der 30-Jährige niemals vergessen.

Auch Mesut Özil (30) hat Fußball-Kumpel Jérôme via Instagram Mut zugesprochen und sich für die gemeinsame Zeit im Profi-Sport bedankt: "Du bist ein wahrer Freund und eine großartige Person auf und neben dem Spielfeld."

Getty Images / Ryan Pierse Die deutsche Nationalmannschaft vor ihren Fans im Stadion bei der WM 2018

Ralf Succo / WENN Jérôme Boateng 2016

Mesut Özil Mesut Özil und Jérôme Boateng

