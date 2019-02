Steht das Ende schon fest? Seit 2017 können This Is Us-Fans das emotionale Leben von Jack (Milo Ventimiglia, 41) und Rebecca (Mandy Moore, 34) verfolgen, die am Tag ihrer Drillingsgeburt einem ihrer Kinder Lebewohl sagen mussten und sich deshalb dazu entschlossen, den afroamerikanischen Jungen Randall zu adoptieren. Innerhalb kürzester Zeit kämpfte sich die US-Serie in die Herzen der TV-Zuschauer. Doch jetzt die große Überraschung: Endet "This Is Us" bereits nach der sechsten Staffel?

In einem Interview mit Deadline gab Showrunner Isaac Aptaker bekannt, dass das Team derzeit etwa "drei Staffeln in der Zukunft" das Finale plant. Produzent Dan Fogelman fügte hinzu: "Ich denke, in dieser Staffel ging es viel um Erlösung aber auch viel um Wiedergeburt. Die nächste Staffel ist eine Staffel der Neuanfänge und Neustarts." Auch das Ende sei bereits perfekt geplant: Isaac ließ durchsickern, dass das komplette Show-Team bereits wisse, wie die Geschichte enden wird. Scheinbar hatte Dan von Anfang an einen Masterplan und wusste: "So werden wir das Ende gestalten."

Drei Jahre und drei Staffeln harte Arbeit wurden bisher in "This Is Us" gesteckt. Gerade deshalb habe Showrunner Isaac große Hoffnung, dass der Schluss "elegant" wird. Findet ihr es schade, dass die Serie nach der sechsten Staffel enden wird? Stimmt ab!

Frazer Harrison / Staff / Getty Images Die Hauptdarsteller der US-Serie "This Is Us"

Alberto E. Rodriguez/GettyImages Der Cast von "This is Us"

Frederick M. Brown/Getty Images Cast von "This is us" bei den SAG Awards 2018

