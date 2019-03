Anfang des Jahres sorgte Cindy Crawfords (53) Sohn mit Negativ-Schlagzeilen für jede Menge Aufmerksamkeit. Dass sonst so erfolgreiche Male-Model, was unter anderem schon für Moschino gelaufen ist, wurde wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Nur wenige Monate nach dem Vorfall muss Presley Gerber (19) mit schlimmen Folgen rechnen: Der Crawford-Gerber-Spross wurde wegen seines Vergehens jetzt angeklagt – ihm droht eine saftige Strafe!

Wie TMZ nun berichtete, habe die Bezirks-Staatsanwaltschaft von L.A. am Donnerstag Anklage gegen den Promi-Sohn erhoben. Im Falle einer Verurteilung drohe Presley eine Gefängnisstrafe von bis zu sechs Monaten und eine Geldstrafe in Höhe von 1.000 US-Dollar. Da der 19-Jährige aber das erste Mal für so ein Vergehen angeklagt wurde, werde der Richter wohl ein mildes Urteil sprechen.

Anfang Januar wurde Presley wegen erhöhter Geschwindigkeit von Polizeibeamten in Beverly Hills angehalten. Als der Sohn von Rande Gerber (56) kontrolliert wurde, bemerkten die Polizisten eine deutliche Alkoholfahne bei ihm. Ein Test bestätigte den Alkoholkonsum. Presley wurde daraufhin in Haft genommen, da in diesem US-Bundesstaat Kalifornien, wo Trinken erst ab 21 Jahren erlaubt ist, eine Null-Promille-Grenze für Minderjährige gilt.

Getty Images Presley Gerber bei der New York Fashion Week

Lia Toby/WENN.com Rand Gerber , Cindy Crawford, Kaia und Presley Gerber

Getty Images Presley Gerber, Model

