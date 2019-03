Hollywood-Traumpaar Eva Mendes (45) und Ryan Gosling (38) haben sich 2011 am Set bei den gemeinsamen Dreharbeiten ihres Films "The Place Beyond the Pines" kennen und lieben gelernt. Seit nunmehr über acht Jahren sind sie bereits ein unzertrennliches Liebespaar. Ihre beiden Töchter Esmeralda Amada und Amada Lee haben ihr Familienglück perfekt gemacht. Mama Eva feierte jetzt 45. Geburtstag – und nahm ihre Kids an den Ort ihres ersten Dates mit Ryan mit!

Wie Daily Mail berichtet, wurde die junge Familie bei einem gemeinsamen Ausflug ins Disneyland in Anaheim, Kalifornien gesichtet. Mehreren Aufnahmen zufolge waren auch Evas Mutter und ein Bodyguard mit dabei. Anlässlich ihres 45. Geburtstags hatte sich die Schauspielerin wohl etwas ganz Besonderes ausgedacht: Sie entführte ihre beiden Töchter an den romantischen Ort ihres ersten Dates mit Ryan. 2011 hatten sich die Schauspieler das erste Mal in der Öffentlichkeit bei ihrem Rendezvous in dem Freizeitpark gezeigt. Acht Jahre später kehren sie an diesen wunderschönen Ort zurück!

Immer noch auf Wolke sieben: Ein Insider hatte erst kürzlich gegenüber dem OK! Magazine verraten, Eva und Ryan könnten schon bald Baby Nummer drei erwarten. Eine Bestätigung gab es bisher nicht, doch die junge Familie scheint auf jeden Fall ziemlich glücklich zu sein.

Collection Christophel / ActionPress Eva Mendes und Ryan Gosling in "The Place Beyond the Pines"

Fleek / MEGA Ryan Gosling und Eva Mendes bei der SNL After Party in Manhattan

Splash News Eva Mendes und Ryan Gosling bei einer Premiere in Toronto

